Mangeårig cykelpræsident død

Onsdag 14. juni 2017 kl. 14:23Den tidligere præsident for den internationale cykelsport union (UCI) Hein Verbruggen er død 75 år. Han bukkede under for kræftsygdommen leukæmi en uge før sin næste fødseldag. Han var præsident for UCI i perioden 1991-2005 og havde efterfølgende ansvaret for planlægningen af olympiaden i Beijing i Kina i 2008.Hein Verbruggen var født i det sydlige Holland og havde allerede i 1970 interesse for cykelsporten (som sponserende erhvervmand). Nogle få år senere engagerede han sig i cykelsportens organisationarbejde i sit hjemland, hvorefter det bredte sig internationalt.