Pizzaria i Stege på Møn erklæret konkurs

Onsdag 14. juni 2017 kl. 12:43Skifteretten i Nykøbing F har afsagt konkursdekret over Møn Pizzaria ApS, Storegade 72 i Stege på Møn. En fallit i kølvandet på tvangopløsning og likvidation af selskabet, der fyldte 3 år i dette forår. Øjensynligt havde ejerne opgivet forretningen, selvom den egentlig begyndte godt.I første og eneste regnskabår, der er offentliggjort oplysninger om, var der et overskud på lige over 50.000 kr. og en egenkapital på 90.000 kr.