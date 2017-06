Alarm - bureaukratiet i EU vil sluge hvert enkelt selvstændigt land

Onsdag 14. juni 2017 kl. 12:03Pas på! Truslen mod Danmark og andre lande som selvstændige har aldrig været større fra EU-bureaukratiet. Med de mest aggressive tilhængere af europas forenede stater - kommissionformand Jean-Claude Juncker og den tyske kansler Angela Merkel i spidsen, vil bureaukratiet sluge hvert enkelt selvstændigt land. I dag er det igen forsvar og sikkerhed, der benyttes som argument for at snuppe de næste bidder af medlemlandenes suverænitet. Juncker har i en orientering til Europa-Parlamentet igen gjort sig til talsmand for tættere samarbejde om forsvaret. Den er gal. Det var ikke meningen med det ja til samarbejde om handel, som det danske folk gav i 1972. Dengang advarede man mod en politisk union.England (der blev medlem samtidig med Danmark) er på vej ud af bureaukratiet, efter folkets beslutning sidste sommer. Det danske folk burde også spørges igen. Meget har ændret sig (i den gale retning), og i dag ringer alarm klokkerne efter Junckers orientering.