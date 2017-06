Knallertkører dræbt mod vejskilt

© Copyright 2017 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Onsdag 14. juni 2017 kl. 08:05En 54-årig mand på knallert blev i går dræbt, da han mistede herredømmet og kolliderede med et vejskilt i den sydøstjyske landsby Genner mellem Haderslev og Åbenrå. Trods hurtig redningindsats blev manden erklæret død ved ankomsten til sygehuset.Der foreligger alene den forklaring, at manden ramte en kantsten og derved mistede herredømmet over knallerten.