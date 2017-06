Frygtelig brand lægger højhus i London i ruiner og dræber

© Copyright 2017 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Onsdag 14. juni 2017 kl. 07:02Hele natten har en katastrofal og frygtelig brand hærget et 24 etagers højhus i det centrale London nær Hyde Park. Højhuset står totalt i flammer og ender som en ruin. Hvor mange, der indebrænder og/eller på anden måde dræbes eller kvæstes er stadig helt uoverskueligt.Over 200 brandfolk og 45 brandbiler har hele natten været sat ind i kampen mod ilden og forsøget på at redde folk ud af de over 120 lejligheder.