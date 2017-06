Lille rederi i Vordingborg erklæret konkurs

Tirsdag 13. juni 2017 kl. 22:41Skifteretten i Nykøbing F har afsagt konkursdekret over rederi-virksomheden Jorvik ApS, Heibergsvej 7 i Vordingborg. Fallitten følger i kølvandet på flere års underskud, hvorefter den samlede gæld oversteg aktiverne med tæt ved trekvart million kr. Selskabet var i likvidation.Det lille rederi blev grundlagt for 11 år siden og var ejet af speditionfirmaet Ellida Ship ApS, som blev erklæret konkurs for et par uger siden.