Direktør for forsyning fyret

Tirsdag 13. juni 2017 kl. 17:46De seneste døgns omtale af direktøren for el- og varmeforsyning selskabet EWII i østjyske Kolding for hans (mis)brug af sponsorer og leverandører har i dag kostet ham (Knud Steen Larsen) jobbet. Bestyrelsen har i eftermiddag meddelt, at han er fratrådt øjeblikkeligt, dvs. fyret.