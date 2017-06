3-årig pige faldt i døden i septiktank på Nordfalster

Tirsdag 13. juni 2017 kl. 15:36Først i dag er det kommet frem, at en 3-årig pige kort før weekenden faldt i døden i en septiktank på en ejendom ved Nørre Alslev på Nordfalster. Lægerne på såvel sygehuset i Nykøbing F som på Rigshospitalet i København kæmpede for at redde hendes liv, men forgæves.I dag har politiet oplyst, at den tragiske begivenhed betragtes som en ulykke, ingen kan gøres ansvarlig for.