Matadors "mor" fylder 100 år

© Copyright 2017 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Tirsdag 13. juni 2017 kl. 12:31Journalist Lise Nørgaard fylder 100 år i morgen. Hun er den vel mest kendte og omtalte i den danske mediebranche gennem mange år - hovedsageligt fordi hun er "mor" til Matador. TV-serien om Danmark i tiden 1929-1947. Historien om den danske provinsby, som der er så mange af.Lise Nørgaard blev født i Roskilde, hvor hun blev uddannet som journalist på Roskilde Dagblad. Derefter gik turen til andre aviser og ugeblade for desuden at blive til et liv med bøger og filmatisering/TV.