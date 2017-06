Mere politistat - nu også tysk grænsekontrol af danskere

Mandag 12. juni 2017 kl. 20:57Politistaten tager til, som stadig oftere dokumenteret. Nu sker det ved, at tyskerne indfører grænsekontrol rettet mod danskere, der rejser sydpå. Begrundelsen er et stort politisk ledermøde (G20) i Hamburg 7.-8. juli. Uha, man ser "skygger" overalt, snart skal man jo legitimere sig, når man kører fra Roskilde til Køge eller fra Flensburg til Kiel.Den tyske grænsekontrol er rettet mod demonstranter og andre, der ikke sympatiserer med det igangværende politiske "spil" i Europa og de enkelte lande. Magtapparatet sættes iværk - akkurat som i dag i Rusland over for demonstranter. Der er ikke nogen iøjnefaldende forskel mellem de enkelte såkaldte "demokratier".