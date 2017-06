Autocampere ved Farøbroen plyndret for kontanter

Mandag 12. juni 2017 kl. 16:01Den forløbne weekend var indbringende for tyveknægte, der besøgte en række autocampere ved Farøbroen. Der blev stjålet kontanter i betydeligt omfang, kreditkort og mobiltelefoner. Flere af de plyndrede var turister fra Tyskland og Italien.Alle er magtesløse over for de ubudne besøg - der er kun en model, som virker: at man ikke lader kontanter, kreditkort, mobiltelefoner og lignende ligge i biler og autocampere, når man ikke er tilstede.Politiet har ingen spor af gerningmændene til de indbringende tyverier.