Direktør i bureaukrati tog sin familie med på rejser

Mandag 12. juni 2017 kl. 11:16I den del af det danske bureaukrati, som dækkes ind under at være forsyningselskaber organiseret i aktieselskabform, florerer korruption i forskellige afskygninger. Som nu i østjyske Kolding, hvor direktøren for energiforsyningen har taget sin familie med på forskellige rejser betalt af "sponsorer".Den pågældende energiforsyning EWII kalder sig selv "en national energikoncern med internationale aktiviteter". Meget ambitiøst må man sige om en funktion, der reelt drejer sig om at levere elektricitet og varme til lokale husstande og virksomheder. Men sådan er det, når ledelsen får storhedvanvid, det er der mange eksempler på.Der er oprør i EWIIs bagland, men om det fører til ændringer i direktør-vældet... kan kun tiden vise.