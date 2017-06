Universitet fyrer ny direktør

Søndag 11. juni 2017 kl. 20:53Der var uenighed i ledelsen på Ålborg Universitet, og det har i den forløbne uge kulmineret i, at den nyansatte direktør for innovationafdelingen Søren Damgaard er fyret - og fratrådt. Han kom med baggrund fra bl.a. IBM og et forskningcenter i Schweiz til universitetet ved starten af dette år.Hvad Ålborg Universitet her og nu stiller op med det opståede "hul" er ikke oplyst.