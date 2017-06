Snart slut med at alle på stribe drikker Frem fra Ribe

Søndag 11. juni 2017 kl. 16:34Siden 1949 har der været produceret sodavand på Mineralvandsfabrikken Frem A/S i sydjyske Ribe. Men nu er det snart slut for sloganet "alle på stribe drikker Frem fra Ribe". Over de kommende 1-2 år nedlægges produktionen og flyttes til Haderslev, hvorfra det lokale bryggeri Fuglsang er ny ejer af Frem.Ejerskiftet skete i forbindelse med regnskabet for Frem, man afsluttede pr. 30. september i fjor. Det udviste et bragende underskud på 5 millioner kr. og gæld på 15 millioner kr. (og negativ egenkapital).Det gamle bryggeri Fuglsang i Haderslev (grundlagt 1865) er ved at forberede nyt produktionanlæg til Frem-produkterne. Faciliteterne i Ribe bliver efterfølgende rent lager.