Cyklist dræbt af lastbil

© Copyright 2017 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Søndag 11. juni 2017 kl. 14:05En ikke nærmere identificeret mand på cykel blev lige over middag dræbt, da han kolliderede med en lastbil og kom ind under den i et vejkryds (Roskildevej/Tårnvej) ved Brøndbyøster i København. Manden blev fastklemt og trods hurtig redningindsats kunne hans liv ikke reddes.Der foreligger endnu ingen detaljer med hensyn til ulykkens årsag og forløb.