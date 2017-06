Kæmpelandet Iran rykker lilleput Qatar til undsætning

© Copyright 2017 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Søndag 11. juni 2017 kl. 11:58En konfrontatorisk situation er i udsigt i den arabiske verdendel, hvor kæmpelandet Iran nu rykker lilleput-landet Qatar til undsætning imod den isolation, som bl.a. Saudi Arabien og Egypten forsøger at skabe. Iran har i dag sendt fly med 450 tons fødevarer til Qatar og gør også skibe klar med samme formål.Iran har samtidig åbnet sit luftrum for flyvninger fra Qatar, idet disse er blokeret af de andre arabiske lande, som del af forsøget på at isolere det lille land.Konflikten angår officielt støtte eller ikke til islamiske ekstremister. Den bagved liggende dagsorden er dog helt indlysende forskellig religiøs indgang til Islam.