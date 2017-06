Bombe-snak - fly med 151 passagerer nødlandet

Lørdag 10. juni 2017 kl. 21:08Et easyJet fly med 151 passagerer på vej fra slovenske Ljubljana til London måtte for nogle få timer siden nødlande i sydtyske Köln-Bonn lufthavnen, fordi et par af de ombord værende førte bombe-snak. Alle passagerer blev ved landingen bragt ud af flyet via dets redning-slisker.Politiet anholdt de 2 passagerer, som førte bombe-snakken ombord, og gennemsøgte flyet. Der blev fundet en rygsæk uden ejermand, og den blev efterfølgende sprængt. Hvad der herefter vil ske er uvist.