Murerfirma på Nordfalster erklæret konkurs

Lørdag 10. juni 2017 kl. 19:20Skifteretten i Nykøbing F har afsagt konkursdekret over murerfirmaet Makustik ApS, Drosselvej 14 i Nørre Alslev på Nordfalster. En fallit som følger i kølvandet på, at det unge firmas gæld er steget med høj hastighed. Til 657.000 kr. allerede i løbet af dets 1. regnskabår.Selskabet blev stiftet for 2 år siden og har ikke offentliggjort andre regnskaber end det første.