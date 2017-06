Skuespilleren "Batman" er død

© Copyright 2017 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Lørdag 10. juni 2017 kl. 18:21Den amerikanske skuespiller Adam West, kendt mest af alt for sin rolle som "Batman", er død 88 år. Hans liv var helt og holdent reserveret skuespil-kunsten med debut i 1950erne. Han var født i staten Washington og sluttede livet som følge af kræftsygdommen leukæmi i Los Angeles.William West Anderson (som var hans fødenavn) nåede således en uforglemmelig karriere som skuespiller i over 60 år. Listen over hans præstationer blev lang.