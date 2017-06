15-årig dreng anholdt for brutalt at røve cyklende kvinde

© Copyright 2017 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Lørdag 10. juni 2017 kl. 13:34En kun 15-årig dreng blev midt i nat anholdt for at røve en kvinde, der kom cyklende på københavnske Amager. Han frarøvede brutalt kvinden hendes taske, hvori bl.a. var et hævekort, som han straks efter benyttede i en natåben butik. Drengen menes også at have deltaget i et tidligere gaderøveri.Han er netop blevet fremstillet i grundlovforhør og "fængslet" (men ikke i fængsel begrundet i hans alder).