Guldsmed røvet af 2 bevæbnede mænd - som forsvandt

Lørdag 10. juni 2017 kl. 11:202 pistol-bevæbnede mænd i 20-30 års alderen havde i går eftermiddag held til at gennemføre et udbytterigt røveri mod guldsmed butikken "Pigen og Diamanten" på Frederiksberg i København. Mændene tog mange smykker med sig, og værdien er endnu ikke gjort op.Efter røveriet forsvandt de 2 mænd på knallert - og de er ikke set siden. Derfor har politiet netop udsendt et signalement og en efterlysning af røverne.