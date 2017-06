Ny engelsk regering med de samme stærke frontfigurer

Lørdag 10. juni 2017 kl. 10:51Den nye engelske regering bliver sammensat i løbet af denne weekend. Allerede nu er det bekendt, at de samme stærke frontfigurer som i Thereas Mays hidtidige regering fortsætter på deres poster. Der gælder brexit-minister David Davis, udenrigsminister Boris Johnson og finansminister Philip Hammond.Om det nordirske støtteparti DUP får ministerposter er endnu uvist. Partiet leverer sine 10 mandater i parlamentet til at skabe den nødvendige stabilitet omkring regeringens arbejde. Disse mandater dækker de 8 mandater, som Mays konservative parti selv kom til at mangle i at have fleretal efter valget i torsdags.