USA-udenrigsminister til arabere - blokade mod Qatar må lettes

© Copyright 2017 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Fredag 9. juni 2017 kl. 20:17Den amerikanske udenrigsminister Rex Tillersen har for lidt siden henvendt sig til de arabiske lande (Saudi Arabien, De Forenede Arabiske Emirater, Egypten og Bahrain) og bedt dem om at lette den iværksatte blokade mod den lille, rige stat Qatar. Øjeblikkeligt, fordi sanktionerne har humanitære konsekvenser.Landenes blokade denne uge mod Qatar er begrundet med, at den lille stat støtter islamiske ekstremister, hvilket Qatar pure afviser.Også præsident Donald Trump har været i aktion, idet han har talefoneret med den egyptiske præsident Abdul al-Sisi. USA-præsidenten har betonet nødvendigheden af enighed og forståelse mellem alle arabiske lande.