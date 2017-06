Dødbo forsøger tvangauktion-salg af ejendom i Rødby

Fredag 9. juni 2017 kl. 17:30Ejendommen Strandvej 26 i Rødby er på vej til tvangauktion i retten i Nykøbing F onsdag 28. juni. Det er et dødbo, som forsøger at få afhændet ejendommen ad den vej. Det er et lille hus med 86 kvm bolig og 1.011 kvm grund. Huset er bygget i 1956.Den offentlige vurdering er ½ million kr.