Kvinde ville smutte under tog-bomme, men blev ramt

© Copyright 2017 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Fredag 9. juni 2017 kl. 15:52En 82-årig kvinde blev ramt af et tog ved stationen i nordsjællandske Helsinge i formiddag. Fordi hun forsøgte at smutte under bommene, der var nede. Men det nåede hun ikke, og selvom toget omgående bremsede, blev hun altså påkørt. Hun blev kvæstet fløjet til Rigshospitalet i København.Der foreligger efterfølgende ingen melding om hendes tilstand.