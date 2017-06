Selvmord-kvinde tager mindst 30 med i døden på markedplads

Fredag 9. juni 2017 kl. 15:24Nej, der skulle ikke være ro i de arabiske lande. Bedst som man troede det, sprængte en kvinde for nogle timer siden sig selv i luften og tog mindst 30 med i døden på en markedplads i Karbala i det centrale Irak. Endnu flere blev kvæstet ved selvmord-aktionen, meldes det fra trekvart million byen.Netop Karbala har en særlig plads i den irakiske historie som et sted med religiøse opgør. Oprørgruppen Islamisk Stat (IS) har allerede meddelt, at den stod bag dagens dødelige selvmord-bombe.