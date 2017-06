Ny situation i engelsk politik - ny regering med støtteparti

Fredag 9. juni 2017 kl. 11:42Valget af 650 medlemmer til det engelske parlament har bragt en ny situation. Premierminister Theresa May og hendes konservative parti tabte flertallet ved "kun" at vinde 318 af de nødvendige 326 mandater. Hun skal nu støtte sig på de liberale og/eller det nordirske DUP som fik henholdsvis 12 og 10 mandater.Allerede om 2 timer befinder Theresa May sig hos den engelske dronning for at meddele, at hun agter at danne en ny regering med et nyt flertal bag sig. Det sandsynlige er støtte fra de 10 mandater valgt for det katolske nordirske Democratic Unionist Party (DUP).Valgresultatet er et faktum, men der mangler endnu 1 enkelt mandat at blive placeret. De 649 er fordelt.