Radiomand og MFer død

Fredag 9. juni 2017 kl. 11:04Tidligere radiovært og folketingmedlem (MF) Jimmy Stahr er død 82 år. Et begivenhedrigt liv, der karriere mæssigt startede på freelance basis i Danmarks Radio (DR) i 1962 og fortsatte med mange år i spidsen for børneafdelingen og ønskeprogrammet Giro 413. Efterfulgt af en lang årrække i politik.Jimmy Georg Stahr var medlem af Folketinget for socialdemokraterne i 17 år frem til 1994. Han skrev også en række bøger og holdt foredrag.