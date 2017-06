Umage vinderpar i engelsk politik - sejr til både konservative og Labour

Fredag 9. juni 2017 kl. 01:11Det blev et mærkeligt engelsk parlamentvalg, sådan som det ser ud nu få timer efter, at valgstederne er lukket. Valget førte nemlig til et umage vinderpar, idet der var sejr til både premierminister Theresa May (billedet) og hendes konservative parti og til socialistiske Labour. Det endelige valgresultat ventes først til middag, men som det ser ud nu, holder May skansen og vil fortsætte lederskabet af England med den nye globale rolle efter folkets klare farvel til EU sidste sommer. Om hun kan mønstre et flertal af egne mandater er endnu uafklaret. Efter 1½ år i spidsen for Labour har Jeremy Corbyn fået en ordentlig gevinst i sin turban, idet partiet er gået markant frem.Der er valgt 650 medlemmer af parlamentet i dag. Hvordan de fordeler sig vides om ½ døgn. Lige nu vipper de konservative omkring de 326 mandater for flertal, mens Labour svinger ved de 265 mandater.