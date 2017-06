Borgmester skifter parti fra Venstre til de konservative

© Copyright 2017 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Fredag 9. juni 2017 kl. 00:47Nordvestjyske Thisted kommunes borgmester siden 2010 Lene Kjelgaard Jensen (59 år) har skiftet parti. Fra Venstre til de konservative. Med et slag står de konservative således meget stærkere til det kommende kommunevalg i november. Årsagen til borgmesterens partiskifte er, at hun er blevet vraget som topkandidat af Venstre.Lene Kjelgaard Jensens partiskifte giver en helt ny situation ved kommunevalget i Thisted, der har lige under 35.000 vælgere, hvoraf 75% stemte ved valget i 2013.