Alvorlig konflikt i vindmølle firma - over 600 strejker

Torsdag 8. juni 2017 kl. 18:26Vindmølle-giganten Siemens Gamesa (tysk-spansk fusionsfirma) er løbet ind i en alvorlig konflikt på sine danske fabrikker. Over 600 arbejdere strejker i dag i protest mod fyring af en tillidrepræsentant. Indtil videre er der ikke udsigt til at "knuden" løses. Tværtimod.Fyringen af tillidmanden fulgte i kølvandet på, at han ikke ville lade sig forflytte fra Nordjylland til det midtjyske område. Allerede for 2 dage siden aktionerede arbejderne i protest, og det er altså forsat i dag.