Kendt entreprenør død

Torsdag 8. juni 2017 kl. 16:21Niels Arkil, der var 2. generation i entreprenør virksomheden Arkil A/S, er død. Hans liv blev brat afbrudt af hjertestop i går. I dag ville han være fyldt 78 år. Niels Arkil var til sin død formand for bestyrelsen i familiefirmaet, som han fra 1974 drev videre efter sin far Ove Arkil.Niels Ove Hessellund Arkil (som han var døbt) blev født i Haderslev, hvor han også boede ved sin død. Han var stærkt knyttet til sin sydjyske fødeegn og beklædte en meget lang række tillidposter, heriblandt i bestyrelsen for Ecco Sko A/S.