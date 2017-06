Omfattende politiaktion rettet mod narko-handel

Torsdag 8. juni 2017 kl. 12:39Politiet har ved middagtid slået til på ikke færre end 12-15 adresser i nordsjællandske Farum. En stor politiaktion rettet mod narko-handel i området med Farum Midtpunkt som omdrejningpunkt. Man forventer at finde betydelige mængder narko ved ransagningerne.Senere i dag vil politiet redegøre for aktionens forløb. Man nævner det ikke direkte, men forventer også at finde våben.