Mere farce - forbund varsler blokade i dansk politi-cirkus

Torsdag 8. juni 2017 kl. 12:10Samtidig med at politi-staten tager til med stadig mere overvågning og kontrol, udvikler sig sideløbende en farce omkring såvel en ny 2. politiskole som nye politikadetter. Et politi-cirkus, som i dag har fået et nyt element, nemlig et blokadevarsel fra politiforbundet. Årsagen er sammenbrud i forhandlingerne om overenskomst for de nye politikadetter.Statmagten har i disse forhandlinger forlangt, at politikadetterne fraskriver sig retten til at strejke. Den går ikke, har politifolkenes forbund modsat meddelt. At kunne strejke er en del af arbejdernes "våben" og almindeligt accepteret som ansattes rettigheder.Der kan læses mere om de sammenbrudte forhandlinger og blokadevarslet på www.politiforbundet.dk under nyheder.