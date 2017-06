Ung mand anholdt for mystisk kniv-mord på bogholder

© Copyright 2017 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Torsdag 8. juni 2017 kl. 09:26En 30-årig mand er anholdt og fremstilles i dag i grundlovforhør sigtet for at have kniv-myrdet en 70-årig bogholder, som for 14 dage siden en sen aften blev fundet død på sin arbejdplads på Nørrebro i København. Det var et mystisk mord, og det er det stadig.Morder og offer kendte nemlig ikke hinanden, og der foreligger ikke noget motiv til den brutale handling. Den unge mand er udlænding og kom til Danmark i 2009.