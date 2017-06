England går til valg - solid konservativ sejr forude

Onsdag 7. juni 2017 kl. 22:47De engelske vælgere går til stemmeurnerne efter en dramatisk uge, hvor kampen mellem den konservative Theresa Mays regering og Labour blev forstyrret i uhyggelig grad af et nyt terror-anslag i London. Nu har man sundet sig nogle få dage - til næste "skæbnestund". Som tyder på en solid konservativ sejr.De allerseneste målinger af vælgernes kryds giver alle May en sejr med et nyt flertal i parlamentet. Bedste opinion for de konservative er 46% tilslutning mod 34% til Labour. Hvilket ligner meget situationen, da Theresa May i midten af april udskrev valget. Sent torsdag aften kendes faktum.