Trailerfirma i Maribo erklæret konkurs efter 3 år

Onsdag 7. juni 2017 kl. 17:37Skifteretten i Nykøbing F har afsagt konkursdekret over Sydtrailer ApS, Nørreskovvej 24 i Maribo. Trailerfirmaet nåede kun at eksistere i 3 år, og kom egentlig aldrig igang med at tjene penge. Allerede i det første regnskab blev der rejst tvivl om dets fortsatte eksistens.For et par måneder siden blev selskabet begæret tvangopløst, og det er altså nu endt i en konkurs.