Tyrkiet tramper løs i porcelæn-butik - Amnesty-leder anholdt

Onsdag 7. juni 2017 kl. 13:10Det er utroligt, hvad den såkaldt "demokratiske og/eller frie verden" accepterer af tyrkiske anslag mod menneskers rettigheder og aftaler. Nu tramper det muslimske land videre i porcelæn-butikken ved at anholde lederen af Amnesty International i Tyrkiet. Han påstås at stå i ledtog med Erdogan-fjenden Fethullah Gülen i USA.Amnesty har straks protesteret og forlangt organisationens tyrkiske leder løsladt omgående.I samme forbindelse har det tyrkiske regime anholdt 22 advokater, hvis "forbrydelse" også består i at kæmpe for demokrati og menneskeret.Den hårdhændede enehersker Recep Erdogan og hans styre har nu siden sidste sommers mystiske "militærkup" anholdt 50.000 og fyret 150.000 fra deres jobs.