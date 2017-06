Kampe i og udenfor iransk parlament - 7 er dræbt

© Copyright 2017 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Onsdag 7. juni 2017 kl. 11:58Oprørere angiveligt tilhørende Islamisk Stat (IS) har i dag rettet et dødeligt angreb mod det iranske parlament. Der er stadig kampe i og udenfor parlamentet i hovedstaden Teheran, og aktuelle meldinger lyder, at 7 nu er dræbt og mange kvæstet. Der er også taget gidsler. Angrebet er foretaget af et antal svært bevæbnede.Også en selvmord-bomber deltog i aktionen. Dette var efter det oplyste en kvinde, som detonerede sin sprængladning lige udenfor parlamentet.