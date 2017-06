Lalandia i Billund får stort butikcenter som nabo

© Copyright 2017 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Tirsdag 6. juni 2017 kl. 23:04Parken Sport & Entertainment A/S, der bl.a. ejer Lalandia feriecentrene i Rødby og Billund, skubber igen positivt til udviklingen. Lalandia i Billund får således et nyt stort butikcenter som nabo inden for de kommende år. Det sker i et samarbejde med en engelsk ejendom-investor.20.000 kvm butikker og dertil forskellige beværtninger er det nye center planlagt at omfatte. Englænderne bliver 90% ejer af butikcentret, Lalandia ejer af de øvrige 10%.