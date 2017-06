Vagter snød med deres uddannelse-beviser

Tirsdag 6. juni 2017 kl. 14:338 ud af omkring 150 sager mod vagter, der har snydt med deres uddannelse-beviser for at få job, er i dag endt med betingede fængselstraffe til dem alle. De havde slet ikke den nødvendige uddannelse for at udføre arbejde som vagt, men beviserne havde de!Bagmændene i produktionen af de falske uddannelse-beviser er der endnu ingen oplysninger om. Men de skal nok dukke op.Det er ikke noget nyt, at folk pynter på, hvad de har af uddannelse eller præsteret jobmæssigt (det er der ovenikøbet ministre, der har gjort) - men det er en uskik og altså også strafbart som i tilfældet med vagterne.