163 lig flyder i gaderne - ville flygte fra død og fordærv

Tirsdag 6. juni 2017 kl. 12:09Borgerkrigen, som nu har betydet død og fordærv for hundredtusindvis i de arabiske lande bl.a. Syrien og Irak, har udviklet sig til en mystisk krig med stor international deltagelse. Så ingen kan kende forskel på ven eller fjende. I ugen, der sluttede med pinsen, faldt 163 - der ville flygte. Deres lig flyder nu i gaderne i Mosul.Flygte ville disse mænd, kvinder og børn fra den irakiske storby, men de 163 blev brutalt skudt ned af oprørgruppen Islamisk Stat (IS). En advarsel til andre med ide om at flygte fra de forfærdigelige forhold. Hvor mennesker udgør de kæmpendes skjold i krigen.Det er disse flygtende mennesker, der afvises ved europæiske grænser - ja, selv af Danmark. Når ellers det lykkes dem at flygte og ikke blive skudt, på anden vis myrdet eller forulykke undervejs, møder de en lukket dør i velstandens Europa.