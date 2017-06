Bådhus i Nykøbing F brændt

Tirsdag 6. juni 2017 kl. 11:42Et bådhus på Sophieholmen i Nykøbing F blev i pinsen flammernes bytte. Tidligt pinsemorgen indløb alarmen om, at der var ild i huset. En brand politiet er i færd med at undersøge nærmere. Dels tidspunktet og dels stedet kan vække en del undren.Ilden havde fat i bådhuset, så det tog lidt over ½ time for brandvæsenet at bringe situationen under kontrol.