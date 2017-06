Ung dansk mand forsvundet i Himalaya bjergkæden

© Copyright 2017 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Tirsdag 6. juni 2017 kl. 10:27Foråret har været voldsomt for bjergbestigere fra alle dele af verden. I de asiatiske bjerge er mange forsvundet eller fundet dræbt på deres vandring mod bjergets top. Nu også en 26-årig dansk mand, som ingen har modtaget livtegn fra de sidste 3 måneder. Han er sporløst forsvundet i Himalaya bjergkæden.Dette til trods for, at der siden han forsvandt er foretaget 4 omfattende eftersøgninger.