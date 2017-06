Teknologisk designfirma i Maribo erklæret konkurs

Mandag 5. juni 2017 kl. 22:09Skifteretten i Nykøbing F har afsagt konkursdekret over det teknologiske rådgiver- og designfirma ES Production ApS, V. Kolbyes Vej 13 i Maribo. En fallit med en kæmpe gæld oparbejdet over årene siden firmastarten for 8 år siden. Gæld til leverandører var således på 4½ millioner kr. i sidst offentliggjorte regnskab (2015).Det samlede underskud over årene var med udgangen af 2015 på 5,1 millioner kr.