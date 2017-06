Fyret mand skud-dræbte 5 og begik derefter selvmord

Mandag 5. juni 2017 kl. 19:14En 45-årig mand har i dag gjort ende på 5 tidligere kollegers og sit eget liv i Orlando i den amerikanske stat Florida. I en virksomhed, hvorfra han for lidt over en måned siden blev fyret, mødte han op bevæbnet med en pistol og en kniv og skød de 5, hvorefter han begik selvmord.Ingen nåede at reagere på mandens resolutte handling. 4 af de skud-dræbte døde på stedet, den sidste umiddelbart efter mellem hænderne på sygehuslæger.