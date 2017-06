Mord på 14-årige piger forskrækker i landsby

Mandag 5. juni 2017 kl. 14:57Med blot et par dages mellemrum er 2 piger på 14 år fundet myrdet på vej hjem fra skole i og ved den lille hollandske by Achterveld. Det har naturligvis forskrækket hele byen, der har 2.500 indbyggere, og sat alle i højeste alarmberedskab. For hvad er det, der foregår...2 mænd i en bil har fået særlig opmærksomhed efter fundet af de 2 myrdede piger. Fordi mændene har kontaktet piger i området. Hvor mændene befinder sig lige nu, vides ikke.