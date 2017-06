Politistaten udvikler sig - tilrejse kontrol på Bornholm

Mandag 5. juni 2017 kl. 12:23Politistaten og kontrollen udvikler sig uafbrudt også inden for Danmarks grænser. Nu vil politiet kontrollere tilrejse til det årlige politiske arrangement på Bornholm Folkemødet, der finder sted 15.-18. juni. Man er allerede fra i dag begyndt at lure på tilrejsende.Så fik man også påvirket/ødelagt stemningen til Folkemødet. Det er ikke dansk mentalitet med al den mistænksomhed, luren i krogene, overvågning og kontrol.Det lokale politi på Bornholm har endog en helt særlig rubrik på sin website, hvor man kan "tippe politiet under Folkemødet".