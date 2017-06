Knallertkører dræbt mod vejtræ

Mandag 5. juni 2017 kl. 10:27En 19-årig mand på knallert blev i nat dræbt i kollision med et træ på en lokal vej tæt ved Limfjordens udmunding i Kattegat. Foran ham kørte en veninde på cykel, men hun opdagede først den brutale begivenhed, da hun hørte den unge mand "give gas" og forulykke.Tilkaldt redning måtte konstatere, at den unge mand var dræbt på stedet. Medvirkende til den tragiske udgang på ulykken var, at han ikke benyttede styrthjelm.