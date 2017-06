Kørekort ubegrænset gyldig for alle aldergrupper

Søndag 4. juni 2017 kl. 23:58Den særlige 75 års aldergrænse for almindeligt kørekort afskaffes fra 1. juli. Folketinget har besluttet, at der skal være lighed for alle uanset alder, således at kørekort har ubegrænset gyldighed. Slut med som senior at skulle til læge og forny kørekort m.m.Folketinget vedtog ændringen i fredags.